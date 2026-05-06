Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Ζητά πρόγραμμα εμβολιασμού και όχι σφαγές ζώων για τον αφθώδη πυρετό

Αίτημα εξέτασης στοχευμένου εμβολιασμού, για τον ιό του αφθώδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου, δεδομένου του κινδύνου κατάρρευσης της κτηνοτροφίας του νησιού, εστάλη σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην επιστολή προς τον υπουργό και τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία υπογράφει η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνέλλη, σημειώνεται πως «μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πλήρης επιδημιολογική αποτύπωση στο νησί για μια σειρά από λόγους. Παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας η κατάσταση της νόσησης των ζώων από τον αφθώδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Ενώ κατά το διάστημα του τέλους Μαρτίου είχαν εντοπιστεί 13 κρούσματα, σήμερα αυτά έχουν φτάσει στα 76. Όπως όλα δείχνουν η έως τώρα επιβεβλημένη πρακτική της σφαγής των ζώων που εντοπίζονται σε θετικές εκτροφές δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου. Μια εξάπλωση στην οποία πέραν της τρωτότητας που συνεπάγεται η βουλητική τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από τους ενδιαφερομένους, φαίνεται ότι η αερογενής μεταφορά του υιού αποδεικνύεται καθοριστική στην εξάπλωση της νόσο».

Η κ. Αντωνέλλη στην επιστολή της αποκαλύπτει ότι «ενώ έχουμε φτάσει στις 20.000 περίπου σφαγές, με τον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου μας να είναι προ των πυλών, δεν διαφαίνεται ελπίδα εκρίζωσης, αλλά ούτε και ανάσχεσης της αφθώδους πυρετού που επελαύνει».

Η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφέρει στην επιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι «με πλήρη επίγνωση των πρωτοκόλλων που απορρέουν από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάμε να εξεταστεί εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Ασθενειών του ΥΠΑΑΤ η δυνατότητα στοχευμένου εμβολιασμού ως μέτρο προστασίας της κτηνοτροφίας του τόπου μας από την ζωονόσο του αφθώδους πυρετού και υποβολή της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί, προκειμένου να μην υπάρξει γενικευμένη οικονομική, κοινωνική και δημογραφική κατάρρευση στην Λέσβο. Συνδυαστικά πάντα με τις παραμέτρους κόστους- οφέλους».

Επικαλείται δε:

Το υπόμνημα της 24ης Απριλίου που αφορά την αξία της ιδιαίτερης φυλής του προβάτου της Λέσβου ως μοναδικού ζωικού γενετικού πόρου εθνικής σημασίας, που φέρει τις υπογραφές διακεκριμένων πανεπιστημιακών επιστημόνων.

Την επιστολή της επιστημονικής ομάδας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το έργο ΛΕΣΠΕΡ.

Την απόφαση του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου στις 29/03/2026.

Τέλος, επικαλείται την ψήφιση της απόφασης Φιντάνζα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ψήφο και των ευρωβουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας στην επιστολή ζητείται «στην παράμετρο “κόστους- οφέλους” να ληφθούν υπόψη, πέραν των οικονομικών μεγεθών και της κατάρρευσης του παραγωγικού-κοινωνικού ιστού του νησιού μας, η περαιτέρω δημογραφική κατάρρευση που θα υπάρξει στην εθνικά ευαίσθητη συνοριογραμμή της χώρας μας, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται οι μαζικές σφαγές ζώων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ