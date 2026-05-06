“Ζούσε μέσα στον φόβο, ήξερε ότι τον παρακολουθούσε”: Τι είπε γειτόνισσα του 21χρονου που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη

Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες «φωτίζουν» το διάστημα πριν από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα χθες το απόγευμα στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας του 21χρονου, η οποία μιλώντας στο STAR με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε έναν νέο άνθρωπο που ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός πίστευε ότι παρακολουθείται, ενώ φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες ότι ο πατέρας του φίλου του, που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 2023, τον ακολουθούσε ακόμη και με κουκούλα.

Η ίδια, συγκινημένη, περιέγραψε πως ο 21χρονος ζητούσε από τη μητέρα του να ελέγχει την περιοχή πριν βγει από το σπίτι.

Η γειτόνισσα μίλησε για έναν βαθιά τραυματισμένο ψυχικά νέο, τονίζοντας ότι ο θάνατος του κολλητού του φίλου στο τροχαίο δυστύχημα είχε αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έμεινε ένα κομμάτι του εκεί», περιγράφοντας μια κατάσταση έντονης θλίψης και συναισθηματικής κατάρρευσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις φήμες για το δίπλωμα οδήγησης, υποστηρίζοντας ότι ο 21χρονος ήταν νόμιμος οδηγός και είχε αποκτήσει κανονικά άδεια πριν από το δυστύχημα.

«Πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Έπαιρνε τηλέφωνο τη μάνα του να βγει έξω να τσεκάρει την περιοχή και να δει μήπως είναι κάπου κρυμμένος. Είχε θλίψη ο Νικήτας, γιατί ήταν ο κολλητός του και έχασε την ψυχή του στο τροχαίο, έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Ο άλλος πατέρας σκότωσε το άλλο μισό της καρδιάς του γιου του. Ο γιος του πέθανε και τη μισή καρδιά του την είχε ο Νικήτας πίσω. Ήταν ο κολλητός του», είπε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα του Νικήτα.

Την ίδια στιγμή, η γειτόνισσα έβαλε τέλος στις φήμες πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου.

«Ο Θεός έκανε θαύμα που είχε ζήσει από το ατύχημα και το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για εκείνο το παιδί που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός. Ήταν ατύχημα. Και ο Νικήτας τότε είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί ακούγεται ότι δεν είχε δίπλωμα τότε. Ήταν 18 χρόνων και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητό του το είχε αγοράσει ο πατέρας του και του το είχαν δώσει. Έγινε το ατύχημα, όπως συμβαίνει… Δεν έπαθε μόνο ο Νικήτας τροχαίο. Συμβαίνουν αυτά», είπε με δάκρυα στα μάτια.

