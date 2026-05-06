ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

Σε λειτουργία τίθεται εκ νέου η εφαρμογή “Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων” για το 2025, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μεταποιητές και λοιπούς φορείς παράδοσης να προβούν σε καταχωρήσεις ή/και διορθώσεις των στοιχείων που αφορούν τις παραδόσεις προϊόντων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση paradoseis.aade.gr από 6 Μαΐου 2026 έως και 8 Ιουνίου 2026.

Οι καταχωρήσεις έως και 12 Μαΐου θα ληφθούν υπ’ όψιν στην επεξεργασία πληρωμών Μαΐου, ενώ καταχωρήσεις από 13 Μαΐου και έπειτα θα ληφθούν υπ’ όψιν στην επεξεργασία πληρωμών Ιουνίου.

Η διαδικασία αφορά ενισχύσεις για αραβόσιτο, ρύζι, όσπρια, βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλια χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεϊνούχα ψυχανθή, καθώς και την παραγωγή σπόρων προς σπορά και την ειδική ενίσχυση βάμβακος, και αφορά:

Καταχώρηση παραστατικών από εμπόρους, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών,

Καταχώρηση πορισμάτων ζημιών από τον ΕΛΓΑ,

Επιβεβαίωση αγροτεμαχίων από τα ΚΕΠΠΥΕΛ, που σχετίζονται με τη σποροπαραγωγή.

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για ρύζι, αραβόσιτο και όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, γίνονται δεκτά τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης έως και τις 16/3/2026 έναντι της αρχικής 28/2/2026.

Η έγκαιρη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων παραγωγής και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.

Η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προθεσμίες, συμβάλλοντας στην ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και στη διασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.

