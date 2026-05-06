Επαφές και με φορείς της Μολδαβίας στην αποστολή που διοργανώνει το ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

Διπλό ορίζοντα ανάπτυξης βαλκανικών συνεργασιών για τις επιχειρήσεις, τα Πανεπιστήμια και φορείς της αυτοδιοίκησης της Μακεδονίας και της Θράκης θα προσφέρει η αποστολή στο Βουκουρέστι, που οργανώνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στις 25 και 26 Μαΐου 2026. Και αυτό διότι πέρα από τις επαφές που έχουν προγραμματιστεί με φορείς, επιχειρήσεις, λιμάνια και Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, κατά την δεύτερη ημέρα των εργασιών (Τρίτη 26 Μαΐου 2026) και μετά από συντονισμένες προσπάθειες και στενή συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης και της ελληνικής Πρεσβείας στο Κισινάου της Μολδαβίας, θα πραγματοποιηθεί ειδικός κύκλος επαφών με εκπροσώπους επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών φορέων από την Δημοκρατία της Μολδαβίας, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Βουκουρέστι ειδικά για να συναντηθούν με την ελληνική αποστολή.

Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση με τον επίσημο κυβερνητικό φορέα για τις ξένες επενδύσεις στην Μολδαβία, το INVEST MOLDOVA, καθώς και με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κισινάου. Επιπλέον, οργανώνεται συνάντηση με Πανεπιστήμια της Μολδαβίας, οι Πρυτάνεις των οποίων θα μεταβούν στο Βουκουρέστι προκειμένου να συναντηθούν με τους εκπροσώπους των πέντε ελληνικών Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί, επίσης, επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου θα την υποδεχθεί το μέλος του Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας κ. Dragos Zisopol. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους Προέδρους των Ελληνικών Περιφερειακών Κοινοτήτων της Ρουμανίας.

Τέλος, ο ΥΜΑΘ θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη της Ρουμανίας Δανιήλ.

Το Βουκουρέστι είναι ο τρίτος κατά σειρά σταθμός της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες, μετά τις πολύ επιτυχημένες αποστολές στην Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30 και 31 Μαρτίου).

Στην ομάδα που θα επισκεφθεί το Βουκουρέστι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οικονομικών φορέων (Enterprise Greece, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, περιφερειακά Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας κ.α.) Επίσης, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης και των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, καθώς και επιχειρηματίες από την Μακεδονία και την Θράκη.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο χωρών με στόχο την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, ενώ όπως και στις δυο προηγούμενες αποστολές στην Σόφια και στο Βελιγράδι θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών και των ρουμανικών επιχειρήσεων.