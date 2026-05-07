Γιώργος Γιαννιάς: “Με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν” λέει ο τραγουδιστής για γνωστό δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Γιαννιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Unblock» της Ελίνας Παπίλα και μεταξύ άλλων περιέγραψε το πώς βίωσε την παρενόχληση από γνωστό δημοσιογράφο, που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έκρυβε την ταυτότητά του. Έμαθε, όπως είπε την αλήθεια, όταν έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Η έρευνα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποκάλυψε πως πίσω από τα όσα συνέβαιναν, κρυβόταν ένας γνωστός δημοσιογράφος, όπως ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Γιαννιάς τόνισε πως ο δημοσιογράφος μάθαινε στοιχεία για την προσωπική ζωή του. Κάποια στιγμή ο τραγουδιστής φοβήθηκε και αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές. Δεν θέλησε να κινηθεί νομικά. Τον προειδοποίησε όμως, πως την επόμενη φορά δεν θα έκανε το ίδιο.

«Το σήκωνα και άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα μπας και καταλάβω ποια είναι, το έκλεινε. Αυτό έγινε επί 4-5 χρόνια συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την τακτοποιήσω», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γιαννιάς και συμπλήρωσε πως το άτομο που τον καλούσε φαινόταν να γνωρίζει πολύ προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή και τις μετακινήσεις του.

«Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει που είμαι τώρα, τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή, όσες φορές με έπαιρνε αυνανιζόταν. Ήταν η Ελευθερία δίπλα (σ.σ. η σύζυγός του) ήμουν στο μαγαζί, μου έλεγε “τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις; Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη”. Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις “ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;”. Το έκανα προς το τέλος γιατί άρχισε να χοντραίνει το πράγμα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεώρησε ότι δεν μπορούσε πλέον να τον αγνοήσει. Όπως ανέφερε, έκανε καταγγελία και ακολούθησε έρευνα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση του ατόμου. Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι επρόκειτο για άνδρα, γνωστό δημοσιογράφο, κάτι που τον αιφνιδίασε ακόμη περισσότερο.

«Δεν ξέρω πώς μίλαγε με γυναικεία φωνή. Μου έλεγε “Μ’ αρέσεις, θέλω να τα πούμε”. Εγώ δεν του μίλησα, ο δικηγόρος μου, του είπε “Μην το ξανακάνεις”. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν ξανάκανε κάτι. Ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό, γι’ αυτό με ενόχλησε», είπε κλείνοντας το θέμα ο τραγουδιστής.

«Είχαμε άγνοια κινδύνου και ήμασταν χωρίς λεφτά, τρώγαμε μακαρόνια με κέτσαπ και ήταν μία ωραία φάση», αφηγήθηκε ο Γιώργος Γιαννιάς για τη φιλία με τον Νίνο, σε παλαιότερη συνέντευξή του.