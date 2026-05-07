Θεσσαλονίκη: Τέρμα τα γκάζια για 22χρονο που συνελήφθη – Έτρεχε σε εθνική οδό με 162 χλμ/ώρα με όριο τα 70

Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί χθες βράδυ στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Εδέσσης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κινούμενος με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ ώρα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

