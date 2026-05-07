Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη – Τον κατήγγειλε η σύζυγος του για βιασμό

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος, σύμφωνα με καταγγελία της 21χρονης συζύγου του, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς την συναίνεσή της.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος κατά τον εντοπισμό του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ στην περιοχή των Μετεώρων, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το Ι.Χ. Φορτηγό του πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη δέσμευση του.