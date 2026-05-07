Συναγερμός για την εξαφάνιση 78χρονου από την Κοζάνη – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 78χρονου άνδρα από το Πλατανόρρευμα Σερβίων στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γραμμής Ζωής, ο Στέργιος Βλάχος, 78 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Πλατανόρρευμα Σερβίων Κοζάνης, το πρωί της 06/05/26.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, πράσινα μάτια, ύψος 1,63μ και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια. Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 07/05/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.