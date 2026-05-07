Ο Σπίρτζης κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο και εξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Ψηλά στην ατζέντα παραμένει το θέμα των υποκλοπών, συνεχίζοντας να προκαλεί τριγμούς στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Σήμερα, ο πρώην Υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης και διάδικος στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θεωρήθηκε θύμα απόπειρας παρακολούθησης μέσω predator, πέρασε το κατώφλι του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο αιτήματα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το πρώτο αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη αφορά στην ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω πτυχές της υπόθεσης και ειδικότερα, το αδίκημα της κατασκοπείας για τους εμπλεκόμενους και άλλες πράξεις, όπως υποστηρίζει ότι προέκυψαν, μετά την ενδελεχή ποινική διερεύνηση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Το δεύτερο αίτημα του πρώην Υπουργού απευθύνεται προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και με το οποίο ζητείται η εξαίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από το χειρισμό της υπόθεσης, καθώς κατά τον κ. Σπίρτζη «είναι άμεσα εμπλεκόμενος με την υπόθεση».

Στην αίτησή του, ο πρώην Υπουργός επικαλείται νέα στοιχεία και έγγραφα που στοιχειοθετούν την εντολή του μονομελούς πλημμελειοδικείου για διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας.

“Ιδίως δε όσον αφορά στην περίπτωσή μου επισημαίνω ότι μου απεστάλη μήνυμα με υπερσύνδεσμο παγίδευσης μόλις 50 λεπτά αφότου κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση για τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Συγκεκριμένα:

– Η επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ΕΥΠ, κατατίθεται 15.11.2021, ώρα 10:00 π.μ. .

– Ώρα 10:50 της ίδιας μέρας λαμβάνω sms με προσωποποιημένο περιεχόμενο που γράφει «Χρήστο με το σημερινό θα τα χάσουν σίγουρα» και λινκ επιμόλυνσης με δόλωμα παραποιημένο λινκ της εφημερίδας στην οποία αναφερόμουν στην Επίκαιρη Ερώτησή μου για την ΕΥΠ.

Από πληθώρα δε στοιχείων προκύπτει η ύπαρξη ενιαίου κέντρου ΕΥΠ – predator και υπό αυτό το πρίσμα οφείλουν να εξεταστούν τα περαιτέρω στοιχεία τα οποία προσκομίζω, ως αναλυτικά αναπτύσσω στην ως άνω Αίτηση Ανασύρσεώς μου, ώστε να διερευνηθεί όχι μόνο η τέλεση περαιτέρω αδικημάτων και δη της κατασκοπείας in rem αλλά και in personam. Να διερευνηθεί, δηλαδή, περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ και σε σχέση με τα νέα στοιχεία τα οποία προσκομίζω”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην αίτησή του ο κ. Σπίρτζης.

Σε δήλωσή του ο πρώην Υπουργός ανέφερε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών υπάρχουν δύο επιλογές: είτε ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης παρακολουθούσαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, πρώην Υπουργούς, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους, είτε
οι τέσσερις καταδικασθέντες είναι κατάσκοποι.

