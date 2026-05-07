Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κοσμήματα παριστάνοντας υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστικού γραφείου στη Θέρμη – Λεία πάνω από 32.000 ευρώ

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 20, 36 και 36 ετών, για τρεις περιπτώσεις απάτης (στις 2 υποδυόμενοι υπαλλήλους Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και στην 1 υποδυόμενοι υπαλλήλους ασφαλιστικού – λογιστικού γραφείου).

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα μέσα Ιανουαρίου – τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης και αφαιρέθηκαν χρυσαφικά και τιμαλφή εκτιμώμενης συνολικής αξίας 33.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

