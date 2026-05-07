Τα αυγά προστατεύουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ – Ποια είναι η ωφέλιμη ποσότητα

Τα αυγά μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως νόσου Αλτσχάιμερ, ακόμα κι αν καταναλώνονται λίγες φορές το μήνα, αναφέρουν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν ότι ωφέλιμη είναι η κατανάλωση ενός αυγού ακόμα και μία φορά κάθε δέκα μέρες. Ωστόσο πιο προστατευτική φαίνεται πως είναι η τακτικότερη κατανάλωση.

Τα αυγά είναι γνωστά ως πλούσια πηγή πολλών από τα συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου, λένε οι ερευνητές. Μεταξύ άλλων περιέχουν χολίνη και φωσφατιδυλοχολίνη, δύο θρεπτικά συστατικά που παίζουν σημαντικό ρόλο:

Στη μνήμη

Στη λειτουργία των συνάψεων (συνδέσεων) μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων

Είναι ακόμα πλούσια στα καροτενοειδή λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Οι ουσίες αυτές συσσωρεύονται στον εγκεφαλικό ιστό και σχετίζονται:

Με βελτιωμένες νοητικές επιδόσεις

Με λιγότερο οξειδωτικό στρες

Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Επιπλέον, ο κρόκος τους περιέχει άφθονα φωσφολιπίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το σχεδόν 30% των ολικών λιπιδίων τους και είναι ουσιώδη για τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες του εγκεφάλου που διευκολύνουν τη μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνες).

Η μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην διατροφική επιθεώρηση The Journal of Nutrition. Τη μελέτη εκπόνησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Loma Linda, στην Καλιφόρνια.

Όπως γράφουν οι ερευνητές, μολονότι η νόσος Αλτσχάιμερ προσβάλλει ολοένα περισσότερους ηλικιωμένους, παραμένουν σημαντικά κενά για τη συσχέτιση των διατροφικών παραγόντων με τον κίνδυνο αναπτύξεώς της.

Επειδή τα αυγά είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές ωφελίμων για τον εγκέφαλο θρεπτικών συστατικών, οι επιστήμονες θέλησαν να εξακριβώσουν εάν η συστηματική κατανάλωσή τους δρα προστατευτικά.

Για τον σκοπό αυτό ανέλυσαν στοιχεία από 39.498 εθελοντές, οι οποίοι κατά την έναρξη της μελέτης είχαν μέση ηλικία 64 ετών. Το 64% εξ αυτών ήταν γυναίκες.

Οι ερευνητές τους ζήτησαν να συμπληρώσουν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής και τους ταξινόμησαν σε ομάδες, αναλόγως με το πόσο συχνά έτρωγαν αυγά. Οι ομάδες ήταν:

Ποτέ/σπανίως

1-3 φορές το μήνα

1 φορά την εβδομάδα

2-4 φορές την εβδομάδα

5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν επί 15 χρόνια τους εθελοντές τους. Στο μεσοδιάστημα οι 2.858 από αυτούς εκδήλωσαν νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κάθε αυγό που έτρωγαν οι εθελοντές σε συστηματική βάση δρούσε προστατευτικά εναντίον της νόσου. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τους εθελοντές που δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ αυγά, ο κίνδυνος να αναπτυχθεί νόσος Αλτσχάιμερ μειωνόταν κατά:

17% σε όσους έτρωγαν αυγά από 1 φορά την εβδομάδα έως και 3 φορές τον μήνα

20% σε όσους έτρωγαν αυγά 2-4 φορές την εβδομάδα

27% σε όσους τα κατανάλωναν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

Στην κατανάλωση αυγών συνυπολογίστηκαν όλοι οι τρόποι μαγειρέματος (βραστά, τηγανητά, ποσέ κ.λπ.) και όλες οι πηγές, ακόμα και οι κρυφές (π.χ. σε κέικ ή πίτες).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η συστηματική κατανάλωση αυγών πρέπει να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του οικογενειακού ιατρού. Και αυτό διότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα υγείας που θέτουν περιορισμούς στις ποσότητες που μπορεί να καταναλώσει κάθε άτομο.