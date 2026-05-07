Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών 08:30π.μ. και έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα γίνει τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, από την Χ.Θ. 23,00 περίπου μέχρι την Χ.Θ. 28,00 περίπου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.