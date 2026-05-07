Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Κιλκίς από σήμερα – Κλειστή μία λωρίδα

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα:

1.   Εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς ξεκινώντας την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 και με διάρκεια δύο ημέρες, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07.00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

2.   Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της επαρχιακής οδού αρ. 15 (Λαγκαδά-Κολχικού-Βόλβης-Ρεντινάς), και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα μεταξύ των οικισμών Προφήτης και Νυμφόπετρας, με κατεύθυνση από και προς Λαγκαδά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Πέμπτη 07 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

