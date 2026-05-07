Αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σήμερα για τα 100 χρόνια του ΑΠΘ

Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

«100 χρόνια ΑΠΘ: Αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι» είναι ο τίτλος της επετειακής συναυλίας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Τελετών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Τραγούδι: Ανδρέας Καρακότας, ΜέλαΓεροφώτη

Χορωδία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «Γιάννης Μάντακας»

Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διεύθυνση χορωδιακών συνόλων: Εριφύλη Δαμιανού

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.auth.gr/events/afieroma-sti-moysiki-toy-manoy-chatzid/

