Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που μπήκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο καταστήματα για να αρπάξει χρήματα

Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη καθώς υπό την απειλή σουγιά προσπάθησε να αρπάξει χρήματα από κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης μπήκε και σε δεύτερο κατάστημα ψιλικών καταφέρνοντας να αρπάξει 790 ευρώ αλλά οι αρχές τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.