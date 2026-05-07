Ληστές έστησαν καρτέρι σε 77χρονο στην Κηφισιά – Τον φίμωσαν και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 77χρονος στην Κηφισιά, όταν έπεσε στα χέρια ληστών μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει.

Όπως μετέδωσε το Action24, ληστές έστησαν καρτέρι στον 77χρονου μέσα στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Αφού τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου, τον έδεσαν με δεματικά και τον φίμωσαν με ένα πανί.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον οδήγησαν στο διαμέρισμα και του ζήτησαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 1.000 ευρώ σε μετρητά.