Θεσσαλονίκη: Διπλή επίθεση σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα – Πώς εργαζόμενος απέτρεψε δεύτερη ληστεία πατώντας το panic button – Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, μετά από δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας που σημειώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το πρώτο «χτύπημα» καταγράφηκε σε μίνι μάρκετ στην οδό Ίωνος Δραγούμη 45, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Υπό την απειλή του απέσπασε χρήματα από το ταμείο και αποχώρησε πεζός από το σημείο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της οδού Αρκαδιουπόλεως. Ο ίδιος άνδρας φέρεται να μπήκε σε ακόμη ένα μίνι μάρκετ επιχειρώντας νέα ληστεία, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του.

Καθοριστική αποδείχθηκε η αντίδραση του εργαζόμενου του καταστήματος, ο οποίος ενεργοποίησε το κουμπί πανικού ειδοποιώντας άμεσα την Άμεση Δράση. Ο 31χρονος αντιλήφθηκε την κίνηση και τράπηκε σε φυγή πριν προλάβει να αποσπάσει χρήματα.

Ο υπάλληλος που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δράστη περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε «Έγινε 4:40 το πρωί, έρχεται ένας πελάτης κουκουλωμένος με πράσινο μπουφάν ουσιαστικά δε φαινόταν το πρόσωπο του, μόνο τα μάτια του. Μου βγάζει ένα μάλλον πολυεργαλείο, δε το κοίταξα καλά και μου λέει φέρε όλα τα λεφτά από το ταμείο. Εγώ κατάλαβα τι έγινε, έκανα ένα βήμα πίσω, πάτησα το κουμπί πανικού, με κατάλαβε και έτρεξε. Ήμουν σχετικά ψύχραιμος, δε μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο δράστης κατάλαβε ότι θα ρθει η αστυνομία και έτρεξε. Η αστυνομία ήρθε σε 2 λεπτά τους έδωσα μια περιγραφή και μέσα σε 10 λεπτά τον είχαν φέρει».

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και λίγο αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον φερόμενο ως δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και απόπειρα ληστείας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.