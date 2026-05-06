MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” την προσεχή Κυριακή, στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

“Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Στην προπόνηση της Τετάρτης, που ήταν πρωινή, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο Λορέν Μορόν, ο οποίος άρχισε να ανεβάζει ρυθμό, έκανε ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης, από την πλευρά του, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ο.Φ.Η. στο Κλεάνθης Βικελίδης (10/05, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».”

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Βουλευτής Ιράν: Περισσότερο αμερικανικό ευχολόγιο παρά πραγματικότητα η πρόταση των Αμερικανών

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ισραήλ: Η πολεμική αεροπορία “θα απαντήσει” σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν, διαβεβαιώνει ο νέος αρχηγός της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Αν η Ευρώπη δεν ενώσει τις δυνάμεις της σε οικονομία, άμυνα και τεχνολογία, θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το βρέφος που πνίγηκε από τσουρέκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες κατηγορούμενοι για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα