Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης

Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” την προσεχή Κυριακή, στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

“Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Στην προπόνηση της Τετάρτης, που ήταν πρωινή, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο Λορέν Μορόν, ο οποίος άρχισε να ανεβάζει ρυθμό, έκανε ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης, από την πλευρά του, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ο.Φ.Η. στο Κλεάνθης Βικελίδης (10/05, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».”