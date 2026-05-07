Το θεατρικό έργο “Εντός Περιθωρίου” της Χριστίνας Λαμπούση σήμερα και αύριο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Μετά την παρουσίασή του στην Αθήνα, στο θέατρο Μικρό Γκλόρια, και την συγκινητική απήχηση από το κοινό της πόλης, το θεατρικό έργο «Εντός Περιθωρίου» της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για 2 μόνο παραστάσεις, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Πρόκειται για ένα κείμενο τρυφερό, ευφυές και βαθιά ανθρώπινο, που φωτίζει με λεπτότητα και σεβασμό την τρίτη ηλικία — ένα στάδιο ζωής συχνά παραγνωρισμένο, μα γεμάτο μνήμη, φαντασία και αστείρευτη επιθυμία για ζωή. Η Χριστίνα Λαμπούση εμφανίζεται ως μια ιδιαίτερη νέα συγγραφική φωνή, που επιλέγει να μιλήσει για το «περιθώριο» όχι ως τόπο σιωπής, αλλά ως πεδίο αφήγησης και συνάντησης.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Οι ήρωες του έργου, δύο ηλικιωμένοι που συναντιούνται σε έναν οίκο ευγηρίας, χτίζουν έναν απρόσμενο κόσμο επικοινωνίας και συντροφικότητας. Μέσα από το χιούμορ, την ποίηση και τις παιγνιώδεις αφηγήσεις τους, διεκδικούν χώρο και χρόνο, δικαίωμα στη χαρά, την αγάπη – ακόμη και στον έρωτα. Γιατί η ελπίδα, η εξέλιξη και η συγκίνηση δεν γνωρίζουν ηλικία.

Το «Εντός Περιθωρίου» είναι ένα έργο για τη μνήμη και την αφήγηση, για τη μοναξιά αλλά κυρίως για τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας μέχρι την τελευταία στιγμή.



Ένα έργο που δεν μιλά για το τέλος, αλλά για τη ζωή — όπως συνεχίζει να χτυπά, πεισματάρικα και τρυφερά.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Το «Εντός Περιθωρίου» μιλά για την τρίτη ηλικία χωρίς φόβο και χωρίς μελοδραματισμούς. Δύο ηλικιωμένοι σε έναν οίκο ευγηρίας μετατρέπουν την καθημερινότητά τους σε χώρο επικοινωνίας, παιχνιδιού και αντίστασης, χρησιμοποιώντας το χιούμορ και την αφήγηση ως μέσα επιβίωσης.

Το κείμενο συνομιλεί με κλασικά έργα παρόμοιας θεματολογίας, αλλά και με την παράδοση του νεοελληνικού θεάτρου. Η σκηνοθετική προσέγγιση απέφυγε συνειδητά κάθε ίχνος γραφικότητας, αναδεικνύοντας τους ήρωες ως ολοκληρωμένους ανθρώπους, με μνήμη, φαντασία και επιθυμία για ζωή.

Το κείμενο, οι εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι συνεργάτες —παλιοί και νέοι— συνθέτουν μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Κάπως όπως συμβαίνει και στη ζωή…ΜαριτίναΠάσσαρη

Έγραψαν για την παράσταση:

Το κείμενο της Χριστίνας Λαμπούση έχει έξυπνο χιούμορ και μιλά απλά, κατανοητά, τρυφερά. Σε παίρνει από το χέρι και σου δείχνει ένα πιθανό μέλλον, που μπορεί να φαντάζει ζοφερό, έχει όμως τις προοπτικές να γίνει χρυσαφένιο, όπως τα δειλινά του φθινοπώρου. Η πλοκή σφιχτή, κρατά το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Άννα Παχή, iart.gr

Μια τρυφερή παράσταση για όλες τις ηλικίες εφόσον το σώμα μπορεί να αλλάζει αλλά η ψυχή μένει κατά βάση η ίδια.

Μαρίνα Αποστόλου, theatrikesapopseis.blogspot.com

Μην χάσετε αυτή την παράσταση. Ειδικά εάν περνάτε ένα προσωρινό …μετακλιμακτήριο σύνδρομο (ιάσιμο, ούτως ή άλλως).

Κωνσταντίνος Μπούρας, periou.gr

Το κείμενο της Λαμπούση είναι τρυφερό και ευφυές. Δεν στέκεται στην παρακμή του σώματος, αλλά στην αστείρευτη ζωντάνια της ψυχής. Οι διάλογοι έχουν ρυθμό, οι σιωπές έχουν βάρος και το χιούμορ λειτουργεί ως το απόλυτο όπλο αντίστασης απέναντι στο χρόνο.

Κατερίνα Σούλη, talkaboutart2020.blogspot.com

Καταθέτοντας με μεράκι στο θεατρικό σανίδι το υπέρτατο ταλέντο τους, οι δυο καλλιτέχνες μας τραβούν από το χέρι για να μας παρασύρουν με τα λόγια τους σε μια ιστορία που νιώθεις, πως θες πραγματικά να ακούσεις, να αφουγκραστείς, να αισθανθείς.

Κατερίνα Φραγκουλάκη, amarysia.gr

Ταυτότητα παράστασης

Εντός Περιθωρίουτης Χριστίνας Λαμπούση

Σκηνοθεσία:ΜαριτίναΠάσσαρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Χαρά Κονταξάκη

Σχεδιασμός φωτισμού:Λεωνίδας Φουντούλης

Εκτέλεση φώτων:Αριστοτέλης ArmandoMema

Μουσική επιμέλεια:ΜαριτίναΠάσσαρη – Χριστίνα Λαμπούση

Visualeffects:ΜάιραΜπιζίμι

Κατασκευή σκηνικού:Νίκος Δεντάκης

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Trailer: Αρέθα Βασιλείου – Τηνιακού

Σχεδιασμός αφίσας και banner:Ζωή Παναγιωτοπούλου

Υπεύθυνη επικοινωνίας:Μαρία Τότσκα

Παραγωγή: ΕΩΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Υπεύθυνες παραγωγής: Λία Κίκερη – Μαρία Απατσίδου

Ερμηνεύουν:

Μαριλένα Μακρή, Δημήτρης ΜπικηρόπουλοςΠού:Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Γ. Βαφόπουλου 3, 54646 Θεσσαλονίκη

Παραστάσεις:Πέμπτη 7 Μαΐου & Παρασκευή 8 Μαΐου

Ώρα έναρξης:20.30

Εισιτήρια:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/entos-perithoriou-tis-xristinas-lampousi-1/

Τιμές: 16€ κανονικό | 14€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65)

Διάρκεια: 70’

