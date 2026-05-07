Σχεδόν 70.000 παιδιά έκαναν εγγραφή στην Α’ Δημοτικού στα δημόσια σχολεία – Η διαφορά σε σχέση με πέρσι

Συνολικά 69.895 παιδιά εγγράφηκαν στην Α΄ Δημοτικού των δημόσιων σχολείων για το έτος 2026-27, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά 69.895 κατανομές νηπίων για την Α΄ τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκαν για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/home), όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο και είναι προσβάσιμα στους πολίτες μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, κατόπιν σύνδεσης.

«Σχεδόν 70.000 παιδιά, εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά σχολεία, μέσα από μια απολύτως ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους, τα σχολεία να οργανώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη κιόλας μέρα», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Δεν μιλάμε για μια αναγκαία διοικητική βελτίωση, αλλά για κρίσιμο χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες ώστε να προετοιμαστούν χωρίς πίεση και στα σχολεία προκειμένου να σχεδιάσουν με αξιοπιστία τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο που δεν αιφνιδιάζει, αλλά οργανώνει, δεν καθυστερεί, αλλά προβλέπει, δεν ταλαιπωρεί, αλλά διευκολύνει στην πράξη κάθε οικογένεια που το εμπιστεύεται», είπε.

Τι ισχύει για τις εγγραφές μέσω διευθυντών

Για τις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβλήθηκε με τη συνδρομή διευθυντή ή διευθύντριας δημοτικού σχολείου, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα για την ενημέρωσή τους.

Όσον αφορά στους αιτούντες που υπέβαλαν οι ίδιοι την αίτηση έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, δημόσιων και ιδιωτικών, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της οριστικής κατανομής των νηπίων και θα προωθήσουν τις ψηφιακές καρτέλες τους στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός του Ιουνίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός κατανομών για την περασμένη σχολική χρονιά ήταν 71.094, καθώς και ότι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν φέτος σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το οποίο κατανομές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2025.