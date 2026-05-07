Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι

Με το βλέμμα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα είναι οι συνταξιούχοι που περιμένουν τις πληρωμές στις συντάξεις Ιουνίου 2026.

Επίσημη ανακοίνωση για τις συντάξεις Ιουνίου 2026 και το πότε πληρώνονται, ωστόσο ήδη έχουν δημοσιευτεί οι αναμενόμενες ημερομηνίες που θα γίνουν καταβολές σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.

Οι συνταξιούχοι που αναμένεται να πληρωθούν πρώτοι είναι οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Την ίδια ημερομηνία πληρώνονται και οι επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί), όπως επίσης καταβάλλονται τα χρήματα και στους λεγόμενους «καινούργιους» συνταξιούχους (από 1.1.2016 και μετά).

Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται τελευταίοι τις συντάξεις Ιουνίου 2026

Στο δεύτερο κύμα πληρωμών του ΕΦΚΑ οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ μεταξύ άλλων, όπως και οι συνταξιούχοι Τραπεζών και Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιο την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, που είναι και η επικρατέστερη ημερομηνία. Την ίδια ημέρα καταβάλλονται και οι επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026 στο Δημόσιο.

