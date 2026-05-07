Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο – Σε ποιους δρόμους

Εργασίες συντήρησης και οριζόντιας σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα:

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών με την 11η επαρχιακή οδό θα εκτελεστούν από την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και για χρονικό διάστημα δύο ημερών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 07:00 π.μ., με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και ανύψωσης σχαρών στην 29η επαρχιακή οδό «Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού», από το ύψος της πρώτης εισόδου του οικισμού Τριλόφου έως τη δεύτερη είσοδο του οικισμού (διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καζαντζάκη), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, από τις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων επί της «Ενωτικής οδού Σίνδου ΠΑ.ΘΕ», από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών 09:00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας Λητής, τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και την Τροχαία Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.