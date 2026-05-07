Με σκόνη και λασποβροχή αύριο ο καιρός – Πότε έρχεται το πρώτο 30άρι

Αφρικανική σκόνη, καλοκαιρινός καιρός και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Aπό σήμερα Πέμπτη έως και την Παρασκευή αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο αποπνικτική, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Παράλληλα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση. Από το Σάββατο, η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται και ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα, με τις θερμοκρασίες από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα να ξεπερνούν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η αφρικανική σκόνη ίσως φέρει και τοπικές λασποβροχές

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κορύφωση του επεισοδίου αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο, Παρασκευή 8/5, με φαινόμενα μέτριας έντασης. Ήδη η σκόνη έχει αρχίσει να επηρεάζει περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας.

Σήμερα, αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις περισσότερες περιοχές, ενώ προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές λασποβροχές.

Αύριο Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικευμένα, με τη βελτίωση του καιρού και της ποιότητας της ατμόσφαιρας να έρχεται από το Σάββατο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, τοπικά πιθανόν και τα 8, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σήμερα, Πέμπτη 7/5 θα κυμανθεί στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και 28άρια.

Στην Αθήνα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα βροχών την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς.

Από την Κυριακή και μετά, ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές του εσωτερικού, αλλά και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, να καταγράφονται τιμές άνω των 30 βαθμών Κελσίου.