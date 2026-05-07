Ηλίας Κασιδιάρης: Επιστρέφω δυναμικά με νέο κόμμα μόλις αποφυλακιστώ

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με το οποίο ανακοινώνει ότι «επιστρέφει δυναμικά με νέο κόμμα» μετά την αποφυλάκισή του, ανήρτησε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου μου “Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος”. Χιλιάδες Έλληνες έδωσαν δυναμικό παρόν. Στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη!», υποστηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Κατά την εκδήλωση, ρώτησε τους συγκεντρωμένους «αν θέλουν πραγματικά όταν βγει από τη φυλακή να επανέλθει στην πολιτική με ένα νέο ισχυρό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά στη Βουλή», με την απάντηση να είναι καταφατική.

«Δεσμεύομαι ότι μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέρθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας», τόνισε ο ίδιος.