Θεσσαλονίκη: Καμία ποινή σε άνδρα που πυροβόλησε διαρρήκτη με καραμπίνα – Το σκεπτικό του Δικαστηρίου

Καμία ποινή δεν επέβαλε το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη, που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερέβη τα όρια της άμυνας.

Ο διαρρήκτης μαζί με συνεργό του αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είχαν κλέψει ακόμα οκτώ σπίτια και αυτοκίνητα στην περιοχή. Πριν φτάσει στην πόρτα της μονοκατοικίας, χτύπησε τον σκύλο του 43χρονου. Πρωτόδικα, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του επίδοξου διαρρήκτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό έκρινε ατιμώρητο τον 43χρονο παρά την υπέρβαση των ορίων άμυνας, που διαπίστωσε. Θεώρησε ότι έδρασε έτσι λόγω της ταραχής και του φόβου του από την εισβολή του επίδοξου διαρρήκτη.

«Είναι δικαίωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο 43χρονος ένοικος στην ΕΡΤ και ευχήθηκε να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε στα πόδια δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε κανένα δικαστήριο, ενώ για τις κλοπές έχει καταδικαστεί.