MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γαστούνη: Τρία άτομα στο μικροσκόπιο των Αρχών για τον εμπρησμό της επιχείρησης του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί

|
THESTIVAL TEAM

Προς πάσα κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας αναφορικά με τον εμπρησμό καταστήματος στη Γαστούνη Ηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω επιχείρηση, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, συνδέεται με τον περιπτερά ο οποίος στο παρελθόν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού με αφορμή κλοπή ανηλίκου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αστυνομικοί ερευνώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή όπου οι άγνωστοι έκαψαν το μαγαζί, έχουν εντοπίσει τρία άτομα νεαρής ηλικίας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί των τριών ατόμων οι οποίοι βοήθησαν στη μεταφορά των τριών ατόμων από και προς το κατάστημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το χρονικό του εμπρησμού

Τα ξημερώματα της Τρίτης οι δράστες έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά με συνέπεια να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η επίθεση εναντίον του περιπτερά στη Γαστούνη

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο περιπτεράς και ο γιος του είχαν δεχτεί άγρια επίθεση από ομάδα Ρομά, επειδή είχαν πιάσει ανήλικο που προσπαθούσε να κλέψει το περίπτερο.

Λίγο πριν φτάσει η Αστυνομία στο σημείο, συγκεντρώθηκαν συγγενείς του παιδιού και χτύπησαν τον περιπτερά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Στη συνέχεια μαζεύτηκαν περισσότερα άτομα και προκάλεσαν ζημιές στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Σημειώνεται ότι τότε ο περιπτεράς αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του.

Γαστούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Η FIFA επέβαλλε απαγόρευση μεταγραφών στον Πανσερραϊκό για τις επόμενες τρεις περιόδους

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 7η Μαΐου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δημογλίδου για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο: Η αστυνομία είχε παρέμβει αρκετές φορές σε βάρος του 54χρονου δράστη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση για την παράνομη στάθμευση στο κέντρο με πρωτοβουλία του μικρού Λεάνδρου που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης – Εικόνες και βίντεο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 4 ώρες πριν

Η Παυλίνα Βουλγαράκη για ένα μοναδικό live σήμερα στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί πράξεων παράβασης του Πυροσβεστικού Σώματος