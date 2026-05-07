Γαστούνη: Τρία άτομα στο μικροσκόπιο των Αρχών για τον εμπρησμό της επιχείρησης του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί

Προς πάσα κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας αναφορικά με τον εμπρησμό καταστήματος στη Γαστούνη Ηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω επιχείρηση, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, συνδέεται με τον περιπτερά ο οποίος στο παρελθόν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού με αφορμή κλοπή ανηλίκου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αστυνομικοί ερευνώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή όπου οι άγνωστοι έκαψαν το μαγαζί, έχουν εντοπίσει τρία άτομα νεαρής ηλικίας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί των τριών ατόμων οι οποίοι βοήθησαν στη μεταφορά των τριών ατόμων από και προς το κατάστημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το χρονικό του εμπρησμού

Τα ξημερώματα της Τρίτης οι δράστες έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά με συνέπεια να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η επίθεση εναντίον του περιπτερά στη Γαστούνη

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο περιπτεράς και ο γιος του είχαν δεχτεί άγρια επίθεση από ομάδα Ρομά, επειδή είχαν πιάσει ανήλικο που προσπαθούσε να κλέψει το περίπτερο.

Λίγο πριν φτάσει η Αστυνομία στο σημείο, συγκεντρώθηκαν συγγενείς του παιδιού και χτύπησαν τον περιπτερά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Στη συνέχεια μαζεύτηκαν περισσότερα άτομα και προκάλεσαν ζημιές στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Σημειώνεται ότι τότε ο περιπτεράς αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του.