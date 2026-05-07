Ασπρόπυργος: Σοβαρά τραυματισμένος 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι
Νέο τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, περίπου στις 10:30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
