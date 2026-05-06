Η Γκουίνεθ Πάλτροου τα έβαλε με τους “πάμπλουτους λευκούς άνδρες” της Silicon Valley και τα “άκουσε”

Αντιδράσεις προκάλεσε η Γκουίνεθ Πάλτροου με την κριτική που άσκησε στους «πάμπλουτους λευκούς άνδρες» της Silicon Valley, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους ισχυρούς της αμερικανικής τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Μιλώντας με δημοσιογράφο επιχειρηματικού ρεπορτάζ, τη Κάρα Σουίσερ, στο The Goop Podcast, η 53χρονη σταρ του Χόλιγουντ αναρωτήθηκε «Πώς φτάσαμε εδώ ως κουλτούρα;». «Προφανώς υπάρχουν τόσο μεγάλα έσοδα και κέρδη που κινούν όλο αυτό το πράγμα, αυτό βρίσκεται στην καρδιά του», συνέχισε.

«Αλλά πώς πιστεύεις ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο ως κουλτούρα, όπου τίποτα δεν έχει σημασία και πλέον το μόνο που μετρά είναι, κατά κάποιον τρόπο, αυτοί οι πάμπλουτοι λευκοί τύποι που παραβιάζουν κανόνες, θεσπίζουν κανόνες και φαινομενικά δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για τις συνέπειες που ακολουθούν σε όλα, από την υγεία μέχρι τον πολιτισμό;», ρώτησε την καλεσμένη της.

Η Σουίσερ τότε απάντησε: «Νομίζω ότι έχουμε μια ειδωλολατρία των καινοτόμων, μια ειδωλολατρία του πλούτου, και αν είσαι πλούσιος, πρέπει να είσαι πιο έξυπνος — ενώ είχαν κάθε λογής συντομεύσεις. Και οι καινοτομίες τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν πληρώθηκαν από το αμερικανικό κοινό, παρεμπιπτόντως. Γιατί μια μικρή, ομοιογενής ομάδα ανθρώπων έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλους εμάς τους υπόλοιπους;».



Δείχνοντας να συμφωνεί με την τοποθέτηση της Σουίσερ, η ηθοποιός έκανε ένα σχόλιο για τον μύθο της αμερικανικής αξιοκρατίας. «Νιώθω ότι υπάρχει κάτι τόσο βαθιά ριζωμένο στο να είσαι Αμερικανός γύρω από αυτή την ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει, από οποιοδήποτε κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο κι αν προέρχεται», είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλά βάζουμε αυτή την ιεραρχία… είναι σαν να διψάμε τόσο πολύ για μια ιεραρχία ώστε να βγάλουμε νόημα από τη ζωή μας ή κάτι τέτοιο. Και αποδίδουμε σε αυτούς τους τύπους αυτή την εξαιρετική, δεν ξέρω, σχεδόν θεϊκή…», συνέχισε, πριν τη διακόψει η Σουίσερ.

Τα σχόλια της Πάλτροου ενόχλησαν ορισμένους από τους ακολούθους της, με κάποιους να διερωτώνται αν η πλούσια ηθοποιός που έγινε επιχειρηματίας είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να καταγγείλει την αμερικανική ολιγαρχία. Η ιδρύτρια της Goop έχει εκτιμώμενη περιουσία περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ είναι κόρη της βραβευμένης με Emmy ηθοποιού Μπλάιθ Ντάνερ και του παραγωγού του Χόλιγουντ Μπρους Πάλτροου.



«Πάμπλουτοι λευκοί τύποι; Από την Πάλτροου αυτό είναι κάπως αστείο», σχολίασε κάποιος. «Μπορώ να εκτιμήσω την ερώτηση και το ότι υπάρχει σκέψη γύρω από αυτό, αλλά και το brand σου βασίζεται στην πολυτέλεια και στον υπερβολικό πλούτο», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Πάμπλουτοι λευκοί τύποι; Πόσο χρεώνει η Goop το μακιγιάζ;», ρώτησε ένας τρίτος, ενώ ένας ακόμη κατηγόρησε την Πάλτροου ότι είναι «υπερβολικά πλούσια». «Δεν απέχεις και τόσο πολύ από αυτούς, κορίτσι μου!», ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δέχτηκε η Πάλτροου.

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές της Πάλτροου έσπευσαν να την υπερασπιστούν και την επαίνεσαν επειδή ανέδειξε ένα τόσο σημαντικό θέμα. «Οι άνθρωποι που επιτίθενται στην Γκουίνεθ επειδή το έθεσε αυτό χάνουν το νόημα, που είναι ότι από κάποιον σαν εκείνη, πλούσιο και εύπορο, πρέπει να ειπωθεί για να το ακούσουμε εμείς οι φτωχοί, να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ξεχωριστοί, απλώς προνομιούχοι. Πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει μόνο και μόνο με βάση το στάτους της επειδή το έφερε στην επιφάνεια;», σχολίασε κάποιος.



«Χαίρομαι που μιλάς γι’ αυτό. Έχεις επιρροή επειδή οι άνθρωποι σε θαυμάζουν. Σε παρακαλώ συνέχισε να το κάνεις», πρόσθεσε άλλος, με έναν τρίτο να αναφέρει: «Η κουλτούρα μας έχει εμμονή με τον πλούτο και την εξουσία των άλλων, ακόμη κι αν αυτό μας κοστίζει προσωπικά. Συνέχισε να κάνεις αυτές τις συζητήσεις».

Τον περασμένο Μάρτιο, η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι ήταν ένα από τα «πρώτα nepo babies» του Χόλιγουντ. Ωστόσο, επέμεινε ότι η διάσημη οικογένειά της δεν της εξασφάλισε αυτομάτως έναν δρόμο προς τη φήμη και την περιουσία.

«Ήμουν εξαιρετικά τυχερή που μου δόθηκαν ευκαιρίες από νωρίς, πιθανότατα εν μέρει επειδή είμαι ένα από τα πρώτα nepo babies, αλλά θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτό έκανε την πορεία μου ξεκάθαρη», είπε στο περιοδικό People. «Υπήρξαν πολλές στιγμές που η βιομηχανία έκανε πολύ σαφές ότι οι γυναίκες αναμένεται να μένουν στη θέση τους, να είναι χαριτωμένες και ήσυχες και, πάνω απ’ όλα, να είναι ένα πράγμα. Και ποτέ δεν ήμουν πολύ καλή στο να είμαι ένα πράγμα», διευκρίνισε.

