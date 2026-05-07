Θεσσαλονίκη: Βραβεύτηκε ο 17χρονος Θοδωρής που έσωσε γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί σε εστιατόριο

THESTIVAL TEAM

Τον 17χρονο Θοδωρή βράβευσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την άμεση παρέμβαση του σε περιστατικό πνιγμονής σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, που έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας.

Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη βρισκόταν σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης όταν αντιλήφθηκε το περιστατικό και εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, αποτρέποντας την ασφυξία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος αποδίδεται στην εκπαίδευση που έλαβε ο νεαρός στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) εντός του σχολικού πλαισίου, από την ανθρωπιστική Οργάνωση Kids Save Lives.

Την τιμητική διάκριση απέμεινε στον 17χρονο μαθητή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας την υπευθυνότητα και την άρτια εφαρμογή των γνώσεών του σε πραγματικές συνθήκες.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από την πλευρά της σημείωσε ότι η στάση του μαθητή αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και επιβεβαιώνει τη σημασία της διάχυσης σωτήριων δεξιοτήτων στους νέους.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

