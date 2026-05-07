Θεσσαλονίκη: Βραβεύτηκε ο 17χρονος Θοδωρής που έσωσε γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί σε εστιατόριο

Τον 17χρονο Θοδωρή βράβευσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την άμεση παρέμβαση του σε περιστατικό πνιγμονής σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, που έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας.

Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη βρισκόταν σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης όταν αντιλήφθηκε το περιστατικό και εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, αποτρέποντας την ασφυξία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος αποδίδεται στην εκπαίδευση που έλαβε ο νεαρός στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) εντός του σχολικού πλαισίου, από την ανθρωπιστική Οργάνωση Kids Save Lives.

Την τιμητική διάκριση απέμεινε στον 17χρονο μαθητή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας την υπευθυνότητα και την άρτια εφαρμογή των γνώσεών του σε πραγματικές συνθήκες.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από την πλευρά της σημείωσε ότι η στάση του μαθητή αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και επιβεβαιώνει τη σημασία της διάχυσης σωτήριων δεξιοτήτων στους νέους.