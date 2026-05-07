MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα, έκανε προσπεράσεις και ελιγμούς και θα το πληρώσει ακριβά

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας ακόμα οδηγός πέρασε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τελικά βρέθηκε στα χέρια της Αστυνομίας, με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης ενώ έχασε και το δίπλωμά του.

Πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος χθες αργά το απόγευμα εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, στο ύψος του χωριού Γέφυρα. Μάλιστα ο νεαρός οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις άλλων οχημάτων

Δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που περιπολούσαν στην περιοχή μέτρησαν με τη χρήση ραντάρ την ταχύτητα του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι κινείτο πάνω στη γέφυρα του Αξιού με ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου είναι μόλις 70.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα, συνέλαβαν τον 22χρονο και βεβαίωσαν τις προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται πως του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης και οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, όπου οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βουλευτής Ιράν: Περισσότερο αμερικανικό ευχολόγιο παρά πραγματικότητα η πρόταση των Αμερικανών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Eurovision 2026: Που κινείται στοιχηματικά ο Ακύλας με το “Ferto” μετά τη δημοσίευση των πλάνων από την πρόβα;

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αύριο η κηδεία της αδερφής του Νότη Σφακιανάκη στην Κω