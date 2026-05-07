Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα, έκανε προσπεράσεις και ελιγμούς και θα το πληρώσει ακριβά

Ένας ακόμα οδηγός πέρασε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τελικά βρέθηκε στα χέρια της Αστυνομίας, με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης ενώ έχασε και το δίπλωμά του.

Πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος χθες αργά το απόγευμα εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, στο ύψος του χωριού Γέφυρα. Μάλιστα ο νεαρός οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις άλλων οχημάτων

Δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που περιπολούσαν στην περιοχή μέτρησαν με τη χρήση ραντάρ την ταχύτητα του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι κινείτο πάνω στη γέφυρα του Αξιού με ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου είναι μόλις 70.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα, συνέλαβαν τον 22χρονο και βεβαίωσαν τις προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται πως του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης και οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, όπου οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση.