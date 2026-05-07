Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αγαπώ τους Έλληνες, άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους για φαγητό, νιώθω ευπρόσδεκτη

«Όπως έχω πει, η μητέρα και ο πατέρας μου πέθαναν από καρκίνο. Είναι κάτι για το οποίο νοιάζομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι εδώ για να στηρίζω τη χώρα στην οποία ζω», τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρέσβης των ΗΠΑ σε δηλώσεις της στην έκθεση «Eros» της Μαρίνας Βερνίκου που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, με σκοπό τη διάθεση χρημάτων για την αγορά εξοπλισμού για το αντικαρκινικό τμήμα του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», τόνισε ότι στηρίζει «τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη χώρα τους και στέκονται δίπλα στα παιδιά».

Η ίδια υπογραμμίζοντας ότι «αγαπώ τους Έλληνες», σημείωσε ότι «με υποδέχθηκαν τόσο θερμά με τόση φιλοξενία. Άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους για φαγητό και με έκαναν να νιώθω πολύ ευπρόσδεκτη».

«Ξέρετε αυτός ο τόπος είναι πολύ μακριά από τις ΗΠΑ, αλλά πολύ κοντά στην καρδιά μου», είπε για την Ελλάδα η Κ. Γκίλφοϊλ και πρόσθεσε ότι «η Μαρίνα (σ.σ.: Βερνίκου) ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πολύ καλή μαζί μου, πολύ τρυφερή και πολύ γενναιόδωρη με τη φιλοξενία και τον χρόνο της».