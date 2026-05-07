Δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μοσχούρη

Βαρύτατη ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια» Γιώργου Μοσχούρη, η οποία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, έξω από ιατρικό κέντρο στην οδό Παπανικολή, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Πλέον, οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τα παρακάτω κακουργήματα:

Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τυφέκιο και εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ακόμη οι συλληφθέντες διώκονται για τα εξής πλημμελήματα: οπλοχρησία, κλοπή κατά συναυτουργία, πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, απειλή και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Τέλος να σημειωθεί ότι η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης -εφόσον το κρίνει ο ανακριτής- για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.