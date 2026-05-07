MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μοσχούρη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαρύτατη ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια» Γιώργου Μοσχούρη, η οποία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, έξω από ιατρικό κέντρο στην οδό Παπανικολή, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Πλέον, οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τα παρακάτω κακουργήματα:

Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τυφέκιο και εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ακόμη οι συλληφθέντες διώκονται για τα εξής πλημμελήματα: οπλοχρησία, κλοπή κατά συναυτουργία, πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, απειλή και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Τέλος να σημειωθεί ότι η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης -εφόσον το κρίνει ο ανακριτής- για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Γιώργος Μοσχούρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον επιχειρηματία σύντροφό της – “Κούκλος, δεν τον κρύβεις”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία με βρέφος στην Αίγινα: “Οι γονείς είναι απαρηγόρητοι, μας πήραν τηλέφωνο κλαίγοντας” λέει συγγενής του ζευγαριού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που μπήκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο καταστήματα για να αρπάξει χρήματα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία παραβίασε την εκεχειρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Η Βάσια Παναγοπούλου με αναπηρικό αμαξίδιο σε γυρίσματα μετά το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα: “Είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο Ορμούζ” λέει ο Μακρόν