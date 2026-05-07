MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Αυστρία: Ηλικιωμένος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του έξω από εστιατόριο στο Λιντς και αυτοκτόνησε

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από περιστατικό πυροβολισμών έξω από εστιατόριο με μία οικογενειακή τραγωδία να συμβαίνει μπροστά σε περαστικούς και κατοίκους.

Σύμφωνα με αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, στο περιστατικό έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης των πυροβολισμών.

Πληροφορίες της εφημερίδας “Kronen Zeitung” αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μια ηλικιωμένη και στη συνέχεια μια νεότερη γυναίκα μπροστά από το κατάστημα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γυναίκες που πυροβόλησε ήταν η σύζυγος και την κόρη του.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες, με τις έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί»

Πελάτες, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί. Η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού έκλεισε αμέσως το κατάστημα», δήλωσε η 84χρονη Adelheit S. στην «Krone» από το σημείο. Εκείνη βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Της επέτρεψαν να φύγει από το μαγαζί μόνο μετά από μισή ώρα. Όμως η έξοδος επιτρεπόταν μόνο προς τα δεξιά. Στα αριστερά, στον χώρο στάθμευσης, επικρατούσε ένα φρικτό θέαμα με τις τρεις σορούς.

Αυστρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας Τούρκου στη Νεάπολη – Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ασπρόπυργος: “Το παιδί ήταν πεσμένο και μέσα στα αίματα” λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με το πατίνι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ξέσπασμα οργής των συγγενών του 21χρονου στην κηδεία του – “Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν”, φώναζαν στους αστυνομικούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Στα ημιτελικά της Basket League ο ΠΑΟΚ, νίκησε για δεύτερη φορά το Μαρούσι

ΑΝΤΡΑΣ 19 ώρες πριν

Πυροβολισμοί και ξύλο στη Μεσαρά για μερικά ελαιόδεντρα, αντιδήμαρχος ανάμεσα στους εμπλεκομένους

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Χανταϊός: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον θάνατο ενός επιβάτη – “Είμαστε ασφαλείς”