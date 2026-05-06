ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στον Πύργο: Νεκρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτμπαγκάζ

THESTIVAL TEAM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όταν ένας άνδρας φέρεται να έφτασε με το αυτοκίνητό του και να έβγαλε από το πορτμπαγκάζ έναν νεκρό άνδρα, τον οποίο παρέδωσε στο προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.


Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι εντόπισε τον άνδρα με τα αρχικά Α.Ε. χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Πύργος

