MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Πατέρας έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και πυροβόλησε από το παράθυρο – Ανέβασε το βίντεο στα social media

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πατέρας και γιος στην Πάτρα, πήραν το όπλο και πυροβόλησαν από το παράθυρο του σπιτιού τους και σα να μην έφτανε αυτό, ανέβασαν το βίντεο στα social media.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με το tempo24.gr εκτυλίχθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ένας 36χρονος τραβούσε σε βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο, με δική του μάλιστα προτροπή.

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

  • -1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),
  • -1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,
  • -13- φυσίγγια κρότου λάμψης,
  • -2- κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 29χρονο που επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξης σε άνδρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι – Ανεστάλη η ποινή μέχρι το Εφετείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έστησαν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με QR codes σε δρόμους της πόλης – Δύο συλλήψεις

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Με σκόνη και λασποβροχή αύριο ο καιρός – Πότε έρχεται το πρώτο 30άρι