MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ασπρόπυργος: Χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αγωνία για τον 12χρονο μετά το σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο, που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παράσυρση ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης λίγο μετά τις 10:30, στη συμβολή των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνούν οι Αρχές.

Το παιδί, μπήκε στο χειρουργείο στις 3 το μεσημέρι, με την κατάστασή του όπως αναφέρουν οι γιατροί να είναι κρίσιμη.

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν και κάλεσαν ασθενοφόρο, καθώς ο 12χρονος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, δίνοντας μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Ο 12χρονος, μαθητής της Α’ Γυμνασίου, παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία της υγείας του. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, ενώ η οικογένειά του ζει δραματικές στιγμές αγωνίας, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Η γιαγιά του 12χρονου, όπως είπε στο newsit.gr, φοβόταν εδώ και πολύ καιρό να κυκλοφορεί ο εγγονός της με το πατίνι και έλεγε: «Πάρτε του αυτό το πατίνι, θα χτυπήσει και θα τρέχουμε…».

Ασπρόπυργος Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέρμα τα γκάζια για 22χρονο που συνελήφθη – Έτρεχε σε εθνική οδό με 162 χλμ/ώρα με όριο τα 70

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Σχεδόν 70.000 παιδιά έκαναν εγγραφή στην Α’ Δημοτικού στα δημόσια σχολεία – Η διαφορά σε σχέση με πέρσι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το Σάββατο (9/5) ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover – Δείτε σε ποιο σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: “Μπαλώματα αντί για λύσεις, επικοινωνία αντί για πολιτική”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Κρήτη: Ανήμερα της κηδείας του Νικήτα ορίστηκε για τον Ιανουάριο η δίκη του 54χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νατσιός: Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη αντικατάστασης του μαθήματος των Θρησκευτικών