Ασπρόπυργος: Χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Αγωνία για τον 12χρονο μετά το σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο, που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παράσυρση ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης λίγο μετά τις 10:30, στη συμβολή των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνούν οι Αρχές.

Το παιδί, μπήκε στο χειρουργείο στις 3 το μεσημέρι, με την κατάστασή του όπως αναφέρουν οι γιατροί να είναι κρίσιμη.

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν και κάλεσαν ασθενοφόρο, καθώς ο 12χρονος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, δίνοντας μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Ο 12χρονος, μαθητής της Α’ Γυμνασίου, παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία της υγείας του. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, ενώ η οικογένειά του ζει δραματικές στιγμές αγωνίας, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Η γιαγιά του 12χρονου, όπως είπε στο newsit.gr, φοβόταν εδώ και πολύ καιρό να κυκλοφορεί ο εγγονός της με το πατίνι και έλεγε: «Πάρτε του αυτό το πατίνι, θα χτυπήσει και θα τρέχουμε…».