Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής υποδέχθηκε την εναρκτήρια πτήση της TUI Poland στο Αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Δείτε εικόνες

Με μια θερμή, παραδοσιακή γιορτή ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής (ΤΟΧ) καλωσόρισε χθες, 6 Μαΐου, τους 145 επιβάτες της πρώτης, εναρκτήριας πτήσης της TUI Poland από τη Βαρσοβία.

Τους Πολωνούς επισκέπτες υποδέχθηκαν στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Πρόεδρος του ΤΟΧ και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής (ΕΞΧ), κ. Γρηγόρης Τάσιος, μαζί με στελέχη του Οργανισμού, σηματοδοτώντας τη σημασία της έναρξης αυτής συνεργασίας για την περιοχή.

Στην αίθουσα αφίξεων του Αεροδρομίου «Μακεδονία», τα μέλη του Χορευτικού Συλλόγου Πολυγύρου «Eξι Βρύσες», φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, εντυπωσίασαν τους Πολωνούς επισκέπτες με τοπικούς χορούς, προσφέροντας μια πρώτη γεύση της ελληνικής φιλοξενίας.

Παράλληλα, στους επιβάτες προσφέρθηκε ένα “συμβολικό δώρο” από τη γη της Χαλκιδικής, καθώς κατά την άφιξή τους έλαβαν συσκευασίες με παραδοσιακές ελιές Χαλκιδικής, προκειμένου να πάρουν μαζί τους μια πρώτη γεύση από την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων.

Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Ladas Foods S.A. για την ευγενική χορηγία των προϊόντων, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια προβολής των τοπικών μας προϊόντων στους ξένους επισκέπτες.

Η είσοδος της TUI Poland στο πτητικό πρόγραμμα της Χαλκιδικής έρχεται να προστεθεί στη δυναμική παρουσία των μεγάλων Tour Operators Rainbow και Grecos, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των Πολωνών τουριστών για τον προορισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολωνία έχει αναδειχθεί πλέον στην 3η σημαντικότερη αγορά σε αεροπορικές αφίξεις για τη Χαλκιδική, με τον αριθμό των επιβατών να αγγίζει τους 45.000 το 2025.

Φέτος, η συνδεσιμότητα ενισχύεται περαιτέρω, καθώς πέρα από τις πτήσεις charter και τα δρομολόγια της LOT και Ryanair, εγκαινίασε απευθείας πτήση από τη Βαρσοβία και η Aegean Airlines. Συνολικά, η Χαλκιδική συνδέεται πλέον με 5 διαφορετικές πόλεις της Πολωνίας, με τον αριθμό των εβδομαδιαίων πτήσεων να φτάνει τις 33 κατά την αιχμή της καλοκαιρινής σεζόν.

Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη της συνεργασίας με την TUI Poland αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο για εμάς. Μετά την επιτυχημένη πορεία των Rainbow και Grecos, η έλευση ενός παγκόσμιου κολοσσού όπως η TUI στην πολωνική αγορά για τη Χαλκιδική, θωρακίζει τη θέση μας σε μια χώρα 37,3 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Πολωνία, ως η 5η πολυπληθέστερη χώρα της Ε.Ε., διαθέτει τεράστια περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Με 33 πτήσεις την εβδομάδα, η Χαλκιδική είναι πλέον πιο προσβάσιμη από ποτέ για τους Πολωνούς φίλους μας, και εμείς δεσμευόμαστε να τους προσφέρουμε την ποιότητα και την αυθεντικότητα που αναζητούν».

Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και Tour Operators, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη της πολυθεματικής ταυτότητας της περιοχής.