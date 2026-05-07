Τζιτζικώστας: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώνουν επιβάτες για ακυρώσεις λόγω των καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες για ακυρώσεις πτήσεων που οφείλονται στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος δεν θεωρείται «έκτακτη περίσταση», ξεκαθάρισε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Έλληνας επίτροπος απέρριψε επίσης τις εκτιμήσεις περί επικείμενης έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ακυρώσεις πτήσεων και αν οι εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις χωρίς να υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις — και οι τιμές των καυσίμων δεν αποτελούν έκτακτη περίσταση — τότε θα πρέπει να αποζημιώνουν τους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζιτζικώστας σημείωσε ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων που «δεν είχαν ιδιαίτερο οικονομικό νόημα και τώρα, με τον διπλασιασμό των τιμών, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα για τις εταιρείες».

Πίεση στις αεροπορικές και ανησυχία για τα αποθέματα

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις από το πρόγραμμα πτήσεων του Μαΐου.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, είχε προειδοποιήσει τον προηγούμενο μήνα ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα κηροζίνης για μόλις έξι εβδομάδες, ενώ ανησυχίες για πιθανή κρίση εφοδιασμού είχε εκφράσει και ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Ο Τζιτζικώστας αναγνώρισε ότι «η κατάσταση είναι πιεσμένη», τονίζοντας όμως ότι δεν ζει «σε άλλο πλανήτη» και ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς μόνο εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποιο θα ήταν το σημείο ενεργοποίησης τέτοιων μέτρων.

«Να αποφύγουμε τον πανικό»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, που έχει επίσης στην αρμοδιότητά του τον τομέα του τουρισμού, κάλεσε σε προσεκτική δημόσια διαχείριση της κρίσης.

«Έχουμε μπροστά μας τουριστική περίοδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και να αποφύγουμε την πρόκληση πανικού», ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει εντός της εβδομάδας νέες κατευθυντήριες οδηγίες για αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες, στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με προσχέδιο που επικαλούνται οι Financial Times, οι οδηγίες δεν προβλέπουν νέες διευκολύνσεις προς τις εταιρείες, αλλά αποσαφηνίζουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. «Η διαχείριση του κινδύνου από τις υψηλές τιμές καυσίμων αποτελεί φυσιολογικό μέρος της δραστηριότητας μιας αεροπορικής εταιρείας», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.

Εναλλακτικά καύσιμα και διατήρηση των slots

Ο Τζιτζικώστας υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει στρατηγικά αποθέματα καυσίμων και ότι έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί παρακολούθησης της επάρκειας κηροζίνης και συντονισμού μεταξύ κρατών-μελών για πιθανή οργανωμένη αποδέσμευση αποθεμάτων.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα ενημερωθούν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν καύσιμο τύπου Jet A, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση από προμήθειες που προέρχονται από τον Κόλπο.

Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι απαιτήσεις χρήσης των διαθέσιμων slots απογείωσης και προσγείωσης, κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις λόγω υψηλού κόστους κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους στα αεροδρόμια.

Περιορισμένος αντίκτυπος στον τουρισμό

Ο Τζιτζικώστας εμφανίστηκε, πάντως, αισιόδοξος για τις επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Όπως είπε, παρότι μειώνεται ο αριθμός ταξιδιωτών που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή ή ταξιδεύουν προς την Ευρώπη μέσω αυτής, η ενδοευρωπαϊκή τουριστική κίνηση αναμένεται να καλύψει μέρος των απωλειών.

«Ορισμένες χώρες ίσως να μην επηρεαστούν καθόλου», δήλωσε, επισημαίνοντας ιδιαίτερα «τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν αυτό το προϊόν που αναζητούν πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι».