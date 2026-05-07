Κυριάκος Μητσοτάκης για ΚΟ της ΝΔ: “Χρήσιμο το κλίμα, πολύ λίγη η γκρίνια”

Με παρεμβάσεις βουλευτών, αιχμές για τον ρόλο του κοινοβουλίου και αναφορές στη Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την οποία άνοιξε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μηνύματα τόσο προς το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης όσο και προς την αντιπολίτευση.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «χρήσιμο» το κλίμα που διαμορφώθηκε, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις αναφορές περί εσωκομματικής δυσαρέσκειας.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε «γκρίνια», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Πολύ λίγη. Τι πάει να πει γκρίνια; Εσείς γκρίνια ψάχνετε».

Με σκωπτική διάθεση, μάλιστα, σχολίασε πως «κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα», προσθέτοντας ότι είχε προαναγγελθεί περίπου πως η συνεδρίαση «θα γίνει Κούγκι».

Σε ερώτηση για το αν «αγαπήθηκε τελικά το επιτελικό κράτος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Το επιτελικό είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο».