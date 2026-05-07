Σία Κοσιώνη: Η πρώτη αντίδραση μετά το “διαζύγιο” από τον ΣΚΑΪ

Ενώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι στραμμένο επάνω της, η Σία Κοσιώνη παρακολούθησε χθες Τετάρτη 6 Μαίου τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Μετά το τέλος του αγώνα, κατά την έξοδό της από το ΟΑΚΑ, η Σιά Κοσιώνη έπεσε επάνω στο “μπλόκο” που της είχε στήσει η Ελένη Παπαδόγια από το Πρωινό. Η δημοσιογράφος προσπάθησε να αποσπάσει όποια δήλωση μπορούσε και η παρουσιάστρια απάντησε τα απολύτως απαραίτητα, αν και μια της φράση θα μπορούσε να έχει διπλή ερμηνεία…

Ε.Π. Δύσκολος αγώνας ο σημερινός, Στεναχωρηθήκατε;

Σ.Κ. Όχι γιατί έχω πίστη στο επόμενο ματς.

Ε.Π. Τι θα κάνετε τώρα με τον ΣΚΑΪ;

Σ.Κ. Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω.

Ε.Π. Όλοι περιμένουν να μάθουν.

Σ.Κ. Ευχαριστώ πολύ.

