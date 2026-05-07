Μονεμβασιώτης: Παλέψαμε για Ματσάρι, κοιτάμε κορυφαίες περιπτώσεις – Η ομάδα θα χτιστεί από την αρχή

Το πλάνο της νέας εποχής που ανατέλλει στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή με την επιστροφή της ομάδας στην Super League, τα επόμενα βήματα και τους (άμεσους και μελλοντικούς) στόχους ανέλυσε στο Mononews και τον Νίκο Μποζιονέλο ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Ο μεγαλομέτοχος της «κυανόλευκης» ΠΑΕ υπογράμμισε πως δεν αντιμετωπίζει ως επένδυση τον Ηρακλή, πως στόχος αποτελεί η οικονομική εξυγίανση και η αγωνιστική σταθεροποίηση, με απώτερο σκοπό η ομάδα να ανακτήσει το ιστορικό της εκτόπισμα στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη. Στην ίδια τοποθέτηση στο Mononews αναφέρθηκε στο θέμα προπονητή, την υπόθεση Βάλτερ Ματσάρι, το Καυτανζόγλειο Στάδιο, τη συγκατοίκηση με τον ΠΑΟΚ και τους Ιβάν Σαββίδη και Θόδωρο Καρυπίδη.

Όπως επισήμανε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: «Ο Ηρακλής δεν είναι επένδυση για μένα. Δεν το βλέπω ως επένδυση», έχοντας ήδη σε εφαρμογή το πλάνο εξυγίανσης με στόχο την οικονομική σταθερότητα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Εξυγίανση ο στόχος μας. Να εξυγιανθεί οικονομικά η ομάδα και να αποκτήσει το εκτόπισμα που είχε στο παρελθόν, να ανήκει δικαιωματικά στο top-6 του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Όσον αφορά στις παλαιότερες οφειλές ο κ. Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει και τακτοποιεί η διοίκηση: «Η αλήθεια είναι πως ως και σήμερα εμφανίζονται παλιότερες οφειλές παρά τις αλλαγές των ΑΦΜ και τις τακτοποιούμε αλλά μας πάνε πίσω. Ακόμη και ποσά που είναι, ας πούμε, αφανή. Μας δυσκολεύουν πολύ όλα αυτά».

Όπως μεταφέρει το Mononews, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ σημείωσε πως «ήδη έχουν γίνει πολλές ρυθμίσεις, πληρωμές προς προμηθευτές, πρώην ποδοσφαιριστές και εργαζόμενους, αλλά θεωρεί ότι απαιτούνται ακόμη περίπου δύο χρόνια ώστε η ομάδα να λειτουργεί απολύτως φυσιολογικά ως ποδοσφαιρική εταιρεία» τονίζοντας χαρακτηριστικά επί τούτου: «Σε δύο χρόνια από τώρα θα είμαστε κανονική ομάδα».

«Κοιτάμε κορυφαίες περιπτώσεις»

Σχετικά με τη νέα σεζόν, το αγωνιστικό κομμάτι και το θέμα προπονητή, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έκανε λόγο για χτίσιμο από την αρχή με στόχο τη σταθεροποίηση: «Από τη νέα σεζόν, ξανά στη Super League, στοχεύουμε στο να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία. Και για να γίνει αυτό, η ομάδα θα φτιαχτεί, θα χτιστεί από την αρχή».

Για τη διαπραγμάτευση που είχε στόχο τη συνεργασία με τον Βάλτερ Ματσάρι σχολίασε: «Παλέψαμε να πάρουμε ένα παγκόσμιας φήμης προπονητή, τον Βάλτερ Ματσάρι. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και κοιτάμε κι άλλες ανάλογες κορυφαίες περιπτώσεις. Ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή, θα το πάρουμε».

Το Καυτανζόγλειο και τα κόστη

Στην τοποθέτησή του στο Mononews, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αναφέρθηκε στις σημαντικές και απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο Καυτανζόγλειο, εκτιμώντας πως η χρήση του και από τον ΠΑΟΚ μπορεί να λειτουργήσει θετικά: «Η επικείμενη παραχώρηση του Καυτανζόγλειου στον ΠΑΟΚ μας εξυπηρετεί και εμάς, διότι θα παίζουμε σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενεί ευρωπαϊκούς αγώνες, για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Τα κόστη είναι πολλά και προς ώρας πέφτουν πάνω μας. Να μπουν τουρνικέ, να μπουν κάμερες, να έχει VAR. Η πολιτεία θα δώσει ένα ποσό για όλα αυτά και τα υπόλοιπα εμείς».

Παράλληλα ρωτήθηκε και αναφέρθηκε σε Ιβάν Σαββίδη και Θόδωρο Καρυπίδη, τους ιδιοκτήτες ΠΑΟΚ και Άρη, λέγοντας: «Τον Ιβάν Σαββίδη και τον Θεόδωρο Καρυπίδη τους γνωρίζω. Και εκτιμώ ιδιαιτέρως ότι πήραν ομάδες, όταν απέκτησαν ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα, με πολλά προβλήματα και τις έκαναν υγιείς ως ΠΑΕ οικονομικά».

Σχετικά με την παρουσία του κόσμου και τη στήριξη και για τη νέα σεζόν, υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο του Ηρακλή να έρθει στο γήπεδο, να ενισχύσει την ομάδα. Να πάρουν ένα διαρκείας, να ενισχύσουν το μπάτζετ και το εκτόπισμα αυτού του μεγάλου σωματείου».

