Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο – “Για να γελάσουμε λίγο”

THESTIVAL TEAM

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Λίβανο φωτογραφία που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καπνίζει δίπλα σε άγαλμα της Παναγίας σε χωριό του νότιου Λιβάνου, έχοντας μάλιστα τοποθετήσει τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας -σε μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών με πρωταγωνιστές μέλη των IDF στην περιοχή.

Στη φωτογραφία, η οποία -σύμφωνα με το CNN- έχει εντοπιστεί στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ του νοτίου Λιβάνου, στρατιώτης με στολή των IDF εμφανίζεται να κρατά αναμμένο τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας, δίνοντας την εντύπωση ότι το άγαλμα «καπνίζει».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αυθεντικότητα και τις συνθήκες της εικόνας, σημειώνοντας πως η φωτογραφία τραβήχτηκε «πριν από αρκετές εβδομάδες».

Ο ίδιος ο στρατιώτης δήλωσε «ειλικρινά, αδελφέ μου, ήταν απλώς για να γελάσουμε λίγο».

Το νέο συμβάν έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής, όπου σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταστραφεί αγάλματα του Χριστού, σταυροί και εκκλησίες, ενώ έχουν σημειωθεί και καταστροφές κατοικιών χωρίς προφανή λόγο.

