Το βίντεο από τα παρασκήνια της δεύτερης πρόβας του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision

Ένα βίντεο με στιγμές από τα παρασκήνια της δεύτερης πρόβας του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη δημοσιεύτηκε.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε τη δεύτερη πρόβα του στο στάδιο Stadthalle την Τετάρτη 6 Μαΐου και μία ημέρα αργότερα η ΕΡΤ έφερε στο φως πλάνα από όσα προηγήθηκαν.

Στα στιγμιότυπα αυτά φαίνεται ο Ακύλας με όλη την ελληνική αποστολή να οδηγείται με πούλμαν στο κτίριο και στη συνέχεια να συζητά με πρόσωπα της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πλάνα κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ της Παρθένας Χοροζίδου αλλά και των χορευτών, καθώς και στιγμές που ο Ακύλας δίνει συνεντεύξεις και υπογράφει αυτόγραφα για τους θαυμαστές του.

Δείτε το βίντεο