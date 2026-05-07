Κατερίνη: Θρίλερ με τον ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του – “Κάποιος τον χτύπησε και πέθανε”, λέει ο γιος του

Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου από την Κατερίνη.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του και, αν και αρχικά τα αίτια του θανάτου φαινόταν να είναι παθολογικά, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση.

Ο 73χρονος, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (06/05) στην αυλή του σπιτιού του, στον Κάτω Άγιο Ιωάννη στην Κατερίνη, από γείτονα, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ενημερώθηκαν σήμερα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία η οποία ανέλαβε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ότι η σορός του ηλικιωμένου έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται πως προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον θάνατό του.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν σπασμένα πλευρά, καθώς και εσωτερική αιμορραγία. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ο γιος του 73χρονου, μιλώντας στο newsit.gr τονίζει: «Η Ασφάλεια ψάχνει τα πάντα για να βρεθεί η αλήθεια. Ο ιατροδικαστής μαθαίνω πως βλέπει ότι είναι έγκλημα. Ο πατέρας μου είχε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οπότε κάποιος τον χτύπησε και πέθανε. Τον βρήκε ένας γείτονας στην αυλή. Πέρασε από εκεί, τον είδε κάτω, ήταν ήδη νεκρός και κάλεσε την αστυνομία. Ήρθε και ασθενοφόρο. Δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε πολλές παρέες. Με άλλους μάλωνε και με άλλους όχι. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να το έκανε. Δεν μας έλεγε ο ίδιος ότι μπορεί να είχε κάποια προβλήματα. Στην αρχή μας έλεγαν ότι έπαθε ανακοπή, έπεσε και πέθανε. Αλλά τώρα μαθαίνουμε άλλα. Έμενε μόνος του. Περιμένουμε να μάθουμε και εμείς και μακάρι να βρεθεί άκρη σύντομα».