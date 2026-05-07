Άρης: Ο Μορόν ανεβάζει στροφές ενόψει ΟΦΗ

THESTIVAL TEAM

Στροφές ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8, ανεβάζει ο Λορέν Μορόν, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθεί μέρος του προγράμματος της σημερινής προπόνησης στο Νέο Ρύσιο.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου και το προπονητικό τιμ, έδωσαν βάση στο κομμάτι της τακτικής πριν το παιχνίδι με αντίπαλο τους Κρητικούς.

Όπως αναφέρει το training report:

“Με τον Λορέν Μορόν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας μας ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (10/05, 17:00).

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την αναμέτρηση με την ομάδα της Κρήτης”.

Λορέν Μορόν ΠΑΕ Άρης

