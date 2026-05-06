ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης: Η κυβέρνηση οδηγεί σε διάλυση τους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ

Το ζήτημα των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση που είχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους εργαζομένων σε αυτά.

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση με το νέο μοντέλο που προωθεί οδηγεί στη διάλυση των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Παράλληλα τα στελέχη του εξέφρασαν τη στήριξή τους “στον αγώνα των εργαζομένων για τη διάσωσή τους”.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Την αταλάντευτη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στον αγώνα των εργαζομένων για τη διάσωση των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τη διάλυσή τους, στην οποία οδηγεί το νέο μοντέλο λειτουργίας που προωθεί η κυβέρνηση επαναβεβαίωσαν τα στελέχη του γραφείου Θεσσαλονίκης του Προέδρου του Κόμματος, προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης Κλεοπάτρα Χοροζίδη και μέλη του Συντονιστικού Κοινωνικών Δομών του Συλλόγου κατήγγειλαν το σχέδιο του υπουργείου εσωτερικών, που συνδέει άμεσα τη χρηματοδότηση των δομών αυτών, με σύστημα voucher ενώ προβλέπει τη δημιουργία πανελλαδικού μητρώου προσωπικού ορισμένου χρόνου, από το οποίο θα επιλέγονται εργαζόμενοι ανεξαρτήτου εμπειρίας αλλά και περιοχής κατοικίας. Έτσι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας εργαζόμενοι που επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τελώντας υπό την ομηρία συμβάσεων είτε να κληθούν να εργαστούν σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Ο διευθυντής και οι συντονίστριες του γραφείου Θεσσαλονίκης του Νίκου Ανδρουλάκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, Αναστασία Γεωργιάδου (μέλος ΚΠΕ) και Ειρήνη Μαγδάκη (μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου) όπως και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της ΚΕΔΕ, δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου Κώστας Σωτηράκης (μέλος ΚΠΕ), υπενθύμισαν καταρχήν τη δέσμευση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά κρίσιμων τμημάτων του κοινωνικού κράτους στους Δήμους, με προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, παράλληλα με τη μεταφορά των απαραίτητων πόρων.

Τα στελέχη υπογράμμισαν ότι το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στη στήριξη των κοινωνικών δομών από τους δήμους προκειμένου να λειτουργούν ως πυλώνες ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και αναφέρθηκαν στις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος, με τον προβληματισμό για το μέλλον των συγκεκριμένων δομών.

Ειδικότερα, η 3817/08.03.2025 ερώτηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή είχε αναδείξει το αβέβαιο μέλλον των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ όπως και την ανάγκη για σταθερές σχέσεις εργασίας, η 4358/31.3.2025 ερώτηση στη Βουλή υπογράμμιζε ότι η λήξη της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και η απουσία σαφούς σχεδιασμού θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των δομών και οδηγούν χιλιάδες εργαζόμενους σε καθεστώς παρατεταμένης ομηρίας και τις οικογένειες σε αβεβαιότητα ενώ τελευταία, μόλις στις 04.04.2026 η Κ.Ο. έθεσε εκ νέου τα ερωτήματα που προκύπτουν τόσο για τη βιωσιμότητα των δομών όσο και για την εργασιακή ανασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων.

Στη συνάντηση τονίστηκε μία ακόμη κρίσιμη πτυχή των προβλημάτων που γεννάει η αποκλειστική χρηματοδότηση μέσω vouchers: καθώς η χρηματοδότηση ακολουθεί το παιδί, όταν ο αριθμός των παιδιών –όπως συμβαίνει στη χειμαζόμενη από τη δημογραφική συρρίκνωση περιφέρεια-μειώνεται, μειώνονται και τα έσοδα του σταθμού, καθιστώντας τη λειτουργία του οικονομικά αδύνατη, οδηγώντας σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο δομών, απομακρύνοντας περισσότερες οικογένειες από την περιφέρεια.

Το κλείσιμο ενός παιδικού σταθμού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του δημογραφικού, αλλά και αιτία περαιτέρω επιδείνωσής τουκαθώς η απουσία υποδομών προσχολικής αγωγής λειτουργεί ως ισχυρό αποτρεπτικό στοιχείο για την εγκατάσταση ή παραμονή νέων ζευγαριών στην περιφέρεια. Και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών με την πολυκεντρική Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στη διάλυση των δημοτικών κοινωνικών δομών που επιδιώκει η κυβέρνηση και να στηρίζει τη θεσμική κατοχύρωση των δομών και του προσωπικού.