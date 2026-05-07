Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 7η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 7 Μαΐου:

558: Ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταρρέει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.

1824: Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

1915: To γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο «Λουζιτάνια», στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1946: Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους.

1953: Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

1977: Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant» (Το Πουλί και το Παιδί). Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ Αργυράκη.

Γεννήσεις

1833: Γιοχάνες Μπραμς, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. (Θαν. 3/4/1897)

1861: Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, ινδός ποιητής και φιλόσοφος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. (Θαν. 7/8/1941)

1919: Εβίτα Περόν, σύζυγος του προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. (Θαν. 26/7/1952)

Θάνατοι

1941: Τζέιμς Φρέιζερ, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους δωδεκάτομου έργου «Ο Χρυσός Κλώνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου, μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. (Γεν. 1/1/1854)

1998: Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. (Γεν. 23/2/1924)

2011: Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος ισπανός γκόλφερ. (Γεν. 9/4/1957)