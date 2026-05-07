Δήμος Θέρμης: Πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνολογίας, Καινοτομίας, Έρευνας και Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνολογίας, Καινοτομίας, Έρευνας και Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας.

Η σύσταση της Επιτροπής εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάδειξη του δυναμικού της περιοχής σε τομείς έρευνας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού προφίλ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική συνεργειών που αναπτύσσεται στον Δήμο Θέρμης. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από: το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το Fox in the Pine, την Πειραματική ΣΑΕΚ Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.

Από πλευράς Δήμου Θέρμης τη συνάντηση συντόνισε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου μαζί με τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης, Αθανάσιο Κολοκυθά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκαν σημαντικές προτάσεις και κατευθύνσεις συνεργασίας, με έμφαση στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία δικτύων μεταξύ σχολικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και την ενίσχυση κοινών δράσεων με διεθνή προσανατολισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση της δυναμικής του ΕΚΕΤΑ, ενός ερευνητικού κέντρου με παγκόσμια απήχηση και του ΝΟΗΣΙΣ ως τοπόσημο επιστήμης και καινοτομίας, στην προώθηση δράσεων που μπορούν να προσελκύσουν κοινό υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα προσβασιμότητας και υποδομών, η ανάγκη ενίσχυσης της παραμονής επισκεπτών στην περιοχή μέσω συνεργειών με τοπικούς φορείς, καθώς και η αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Θέρμης ως στοιχείο διαφοροποίησης του προορισμού.

Τέλος, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία ενός ισχυρού brand περιοχής που θα συνδυάζει την καινοτομία, την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής.

Η Επιτροπή αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας ενεργός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και της αγοράς, προωθώντας πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία, θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, επενδύοντας στη συνεργασία, τη γνώση και την καινοτομία ως βασικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης.