Πύργος: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ένας 17χρονος φιλοξενείται υπό κράτηση στο νοσοκομείο του Πύργου, μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ανήλικος από την περιοχή των Λεχαινών στον Πύργο, μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να είναι ασφαλής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο ο ανήλικος οδηγείται στο Νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία, έπειτα από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Είχαν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, για την προσωπική του ζωή και επιλογές όταν εκείνος δεν συμφωνούσε.

Το θέμα έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές και είναι άγνωστο ακόμα εάν ο 17χρονος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου, ή αν θα μεταφερθεί σε κάποια δομή μέχρι να ενηλικιωθεί.

