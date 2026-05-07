Θρίλερ στην Πιερία: Εγκληματική ενέργεια “δείχνει” η ιατροδικαστική για τον θάνατο 73χρονου στην αυλή του σπιτιού του

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Πιερίας η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του χθες το πρωί.

Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως ο ηλικιωμένος έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ειδικότερα, χθες στις 10 το πρωί στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του ένας 73χρονος από γείτονά του. Στο σημείο η ΕΛΑΣ δεν εντόπισε αίματα ούτε εξωτερικά τραύματα ούτε βρέθηκε κάτι επιλήψιμο στο σημείο.

Στην αρχή θεωρήθηκε ότι πέθανε από παθολογικά αίτια όμως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έδειξαν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστική έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία που προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον θάνατό του.

Αυτό που εξετάζουν αρχές σαν πιθανό σενάριο είναι να προηγήθηκε καβγάς, να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μετά να γύρισε σπίτι του και να πέθανε μετά από ώρες. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όμως.

Την έρευνα έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης.

